租管條例形同虛設　議員促政府訂KPI　房屋局將訪4000劏房戶

《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》自今年1月22日起已生效，至今仍未有一宗成功檢控案例。立法會改善基層住户居住環境事宜小組委員會會議今日(28日)討論有關劏房問題，會上多名議員批評當局執法不力，協助劏房戶安裝獨立水電錶等數字明顯不足，並質疑房屋局及差餉物業估價署未有訂立KPI(績效指標)，更有議員直斥局方令條例「形同虛設」，未有保護小租客。房屋局則回應指，未來將會聘請退休紀律部隊人員成立調查特遣隊，並已訂立了在2023/24年度內會造訪4,000個劏房的短期目標。

議員盧偉國批評政府在執行租管條例上差強人意，以協助劏房戶安裝獨立水錶電錶為例，僅分別為43戶及157戶安裝，至今未有數字顯示多少劏房戶有獨立安裝水錶電錶的需求，而房屋局副局長戴尚誠亦坦言目前沒有相關數字提供，需之後再作補充。議員陳學鋒則認為當局沒有訂下KPI，以估價署接獲租賃通知書的數字來看，僅有約6,000份，惟以他所知至少應有約2萬份，促估價署需訂立KPI，於26個月內可接獲100%的租賃通知書。陳又批評局方「立完條例又唔執法」，令條例形同虛設，一眾小租戶不敢舉報業主違法，但當局對此仍視若無睹，未有盡力保障劏房戶。

此外，議員鄧家彪認為現時社會具備條件去討論「終結劏房」，鄧質疑當局至今未有訂立「終結劏房」的時間表，應以2035年為目標，距今有10多年，應有足夠時間去告別劏房。戴尚誠則回覆指，雖然未來10年政府建屋數量足夠應付供應目標，但仍有約48.6%劏房戶未有申請公屋，部分是未能附合公屋申請資格，故政府將難以照顧此類劏房戶。