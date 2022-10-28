涉參與2019年佐敦一帶示威　8人暴動罪成判囚44至56個月

2019年11月理工大學一帶發生連串反修例示威，多區同時亦爆發示威衝突。期間警方在佐敦一帶拘捕多名男女，當中10人於事後被控暴動罪，其中2人早前已認罪，8人經審訊後，7人被裁定罪成。一人早前已被判入勞教中心，餘下8人今（28日）在區院分別被判囚44至56個月。

8名今天面對判刑的被告依次是張永尚（21歲、學生）、林阡晴（24歲、學生）、廖康良（22歲、實習生）、李屏樂（63歲、項目經理）、易卓邦（28歲、項目經理）、李家維（25歲、無業）、潘永杰（22歲、學生）及區海峰（23歲、運輸工）。他們同被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日，在加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動。廖康良另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用用途的工具罪，指他管有一把錘；李屏樂則另被控一項管有攻擊性武器罪，指他管有一個能發出雷射光束的裝置。其中區海峰承認控罪，區另被控一項管有適合作非法用途的工具罪，指他管有一包金屬索帶，該罪則於法庭存檔。而本案另一名認罪被告黃銘昊（18歲，學生）已被判入勞教中心。

張永尚被判囚56個月、林阡晴被判囚56個月、廖康良被判囚50個月、李屏樂被判囚50個月、易卓邦被判囚50個月、李家維被判囚50個月、潘永杰被判囚48個月及區海峰被判囚44個月。

案件編號 : DCCC 636/2020