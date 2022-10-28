光城者炸彈案　24歲男司機准以5萬元保釋　另6被告繼續還押

「光城者」7人涉嫌策劃以炸藥破壞政府設施，他們同被控一項串謀恐怖活動罪，及一項串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪作為交替控罪，案件將於高院審理。7人被捕後一直還押，其中1名24歲男被告今（28日）向高院申請保釋。控方由案件開初便一直反對全部被告保釋，至今日卻「轉軚」，不再反對該被告保釋。法庭遂批准他以5萬港元現金擔保外出，及要求他遵守一系列保釋條件。法官李運騰在散庭前，特意表示控方取態相當合理。

是次申請保釋的被告，是任職司機的24歲的陳凱量。法官除要求他交出5萬港元現金保釋外，還要他每星期到警署報到1次，交出旅遊證件，不得接觸控方證人，另不得接受傳媒訪問，不可發布或轉載可被視為危害國安的言論，及不得作出任何危害國安的行為。

本案其餘6名被告，包括中六女生郭文希（18歲）、中三男學生何裕泓（17歲）、中四男學生歐文（19歲）、中三姓陳男學生（15歲）、中四姓羅男學生（15歲）及中五女生蘇穎貞（18歲）。7人被控於2021年4月1日至7月5日，為脅迫中央人民政府或香港特區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃或實施恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。交替控罪則指，7人在同一案發時段，非法及惡意藉爆炸品導致爆炸。

案件編號：HCCC 103/2022