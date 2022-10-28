正研究地區行政檢討範圍　曾國衞：無話一定要取消區議會

早前出爐的《施政報告》，對區議會改革未有太大着墨，外界質疑殘缺不存的區議會走向。有議員今日（28日）在立法會政制事務委員會上關注區議會檢討時間表，強調仍有地區功能，當局回應指正研究檢討範圍。

區議會檢討一直只聞樓梯響，議員狄志遠提問相關檢討何時展開，強調區議會有不可取代及具地方行政功能，並培育眾多人才，稱該委員會主席周浩鼎都是由區議會「帶上嚟」。政制及內地事務局局長曾國衞回應指無意矮化區議會功能，對檢討持開放態度，指「無話一定要取消（區議會）」，又指政策局已開始研究檢討範圍，包括其功能定位等。

另外，《施政報告》就《憲法》及《基本法》的推廣工作訂下指標，包括在2024年舉辦不少於700次推廣活動，而相關活動的參加人數不少於90萬，以及網上宣傳的瀏覽總次數不少於2500萬。議員梁美芬關注相關績效指標的質素，強調如何令公眾吸收正確知識，以及各個政策局的協調。曾國衞稱相關工作一定會質量並重以達致宣傳效果，同時會作檢視及調整，至於政務司司長會作統籌工作，並由5個小組包括社區組織等協助推廣。