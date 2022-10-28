尼格路徑存變數　天文台料下周初港風勢頗大

位於菲律賓以東海域的低壓區昨日(27日)增強為熱帶氣旋，並命名為「尼格」，意指翅膀，象徵飛翔、動感及自由。香港天文台於今日(28日)表示，在正午12時，尼格集結在馬尼拉之東南偏東約730公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋一帶，但轉向位置較之前預期更加偏西，有機會進入南海東北部，仍隨後的路徑存在變數，並有機會與東北季候風相遇，下周初本港天氣風勢頗大，但亦需視乎兩者爭持的結果，及尼格轉向的位置。

根據天文台目標預測，於明日(29日)尼格將增強為強烈熱帶風暴，下周日、一(30日及31日)將靠近並進入本港800公里範圍，其後兩天將逼近本港約500公里範圍。各大電腦模式對於尼格隨後的路徑仍存在分歧，其中南韓模式預測尼格的位置較東，本港則主要受東北季候風的影響，天色較為良好，天氣乾燥；至於歐洲模式預測尼格的位置則較西，本港則會有驟雨，天氣顯著轉涼。

天文台表示，不論尼格的未來路徑如何，預料本港受一股東北季候風影響，下週初北風增強，離岸及高地風勢頗大，預測下周二(11月1日)氣溫最低攝氏20度，最高攝氏25度，北風5級，離岸間中6至7級，高地達8級。