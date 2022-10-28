涉隱瞞身份求開急救課程　聖約翰導師夫婦被控欺詐提堂

1對曾於香港聖約翰救護機構出任兼職導師的夫婦，涉嫌使用載有虛假資料的文件隱瞞他們在一間機構的利益衝突，致使聖約翰批准由他們教授急救課程，企圖詐騙導師酬金。他們事後被廉政公署起訴，控以6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪及2 項企圖欺詐罪，案件今日（28日）在東區裁判法院提堂，2被告暫毋須告辯。裁判官把案件押後至12月16日再訊，期間2人各准以5000港元保釋候訊。

案中2名被告黎信興（男、65歲）及周好月（女、66歲）為夫婦關係，均報稱是退休人士。黎被控於2021年4月19日至5月6日之間，使用7份申請表及其相關課程出席紀錄以誤導聖約翰，而該些文件上顯示的資料，包括聯合會聯絡人身份、開班日期及地點為虛假、錯誤或欠妥的陳述。周則被控於2021年5月4日及5月6日，偽稱她為上述其中2個急救課程的導師，意圖詐騙而企圖誘使聖約翰支付有關課程的酬金，而導致她獲得利益。

根據廉政公署的資料，聖約翰於2021年4月收到「世界應急聯合會」（聯合會）7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為該會舉辦7個急救訓練課程，同時要求由案中2名被告負責擔任課程導師。聖約翰其後批准有關申請。惟案發時黎是聯合會副主席。聖約翰若知道他在聯合會的角色，不會批准聯合會的申請及安排他教授有關課程。有關課程涉及導師酬金共約1.2萬港元。

案件編號：ESCC 2135/2022