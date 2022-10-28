康泰旅行社資不抵債　董事會通過啟動清盤

新冠疫情肆虐，旅遊業在疫下有重重難關等待。康泰旅行社全線暫停營業，日前更傳出面臨清盤，但康泰方面否認，指會暫以「最小化成本」營運，保留實力至全面通關。不過，康泰的內地母公司今日(28日)發出公告，董事會昨日(27日)已召開第二次會議，並審議通過康泰旅行社因資不抵債，啟動自動清盤程序。

康泰的內地母公司凱撒同盛發展股份有限公司，今日發表「關於子公司擬申請自動清盤程序的公告」，指公司在昨日召開第十屆董事會第2次會議，審議通過了《關於子公司擬申請自動清盤程序的議案》，董事會同意下屬公司康泰旅行社有限公司，因資不抵債啟動自動清盤程序，同時授權經營層在法律法規允許的範圍內，組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。

公告又提到康泰旅行社在最近一年及一期的主要財務數據，截至去年12月31日，康泰總資產為1,432.77萬元(人民幣，下同，約1,566.44萬港元)，淨資產為-6,361.67萬元(約-6,955.2萬港元)；2021年實現營業收入2,016.12萬元(約2,204.22萬港元)，經審計後淨利潤為-7,954.4萬元(約-8,696.53萬港元)。而截至今年6月30日，康泰的總資產為97.27萬元(約106.35萬港元)，淨資產為-6,813.45萬元(約-7,449.13萬港元)。而在今年1月至6月實現營業收入1,003.55萬元(約1,096.58萬港元)，未經審計的淨利潤為-469.27萬元(約-513.05萬港元)。

至於申請破產清算的原因，公告提到，康泰主營業務在粵港澳地區開展，但受疫情持續影響較大，盈利能力驟減，目前已不能償還到期債務，並且明顯缺乏債務清償能力，有鑑於此，綜合自身情況擬啟動自動清盤程序。不過，公告最後指出，對康泰旅行社破產清算有利於減輕內地母公司的經營負擔，不會對持續經營能力造成影響。凱撒同盛在編制2021年財務報表時，已充分考慮康泰旅行社未來不再持續經營及破產清算的可能性，康泰的破產清算預計不會對母公司2022年損益產生重大影響，公司將根據最終清算結果，依據會計準則的規定進行相應的會計處理。