今增5656確診　輸入佔390宗　多7患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心公布，今日(28日)新增5,656宗確診，包括5,266宗本地病例，以及390宗輸入個案。另醫管局呈報多7名患者離世，包括一宗公眾殮房報告的死亡個案，涉及一名69歲女子，已接種3劑疫苗，於上周六(22日)離世。另外，本地再多一人感染Omicron BQ.1.1亞系病毒，患者為27歲女子，居於油尖旺區，已打兩針。

輸入個案方面，有250宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及抵港第1至3日的樣本，餘下57宗涉及抵港第4至7日樣本。截至今日凌晨零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現191宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、5宗BA.4.6、11宗BF.7及19宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及5宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，今日多3間安老院舍錄得確診個案，包括北角樂善老人院、柴灣環翠護老中心及長沙灣和平之友護老院有限公司，各有1名院友確診，共5名院疫列為密切接觸者。學校方面，今日多535宗學校呈報確診，涉及452名學生及83名教職員，來自82間幼稚園/幼兒中心、162間小學、151間中學及6間特殊學校；有9校共10班疑現傳播，需要停課7天。