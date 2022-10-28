公院錄5宗醫療風險警示　有病人被遺留醫療物料一年後才發現

醫院管理局今日(28日)出版第67期《風險通報》季刊，公布今年第二季公立醫院呈報了5宗醫療風險警示事件，包括3宗手術或介入程序後，遺留工具或醫療物料在病人體內的個案、1宗在錯誤部位施行程序個案，以及1宗住院病人自殺個案。

3宗遺留工具或醫療物料在病人體內個案中，包括一名患末期腎功能衰竭患者，在進行緊急拔除腹膜透析導管手術的一年後，再因體液容積過量入院時，經X光發現左下腹有一條長3.4厘米的不透明管狀物體，後來經電腦斷層掃描檢查證實，其為一小段的腹膜透析導管，並遺下於患者的腹壁皮下層。

一宗在錯誤部位施行程序個案，則涉及醫生錯誤判定患者的鼻腔方向，並在手術當日簽署有關同意書，以及進行有關的內窺鏡檢查和活檢化驗。有關住院病人自殺個案，則牽涉一名老年非臥床男性，在入醫兩日后，被發現昏迷在床上，頭部被塑料袋套著，患者雖獲心肺復甦急救，最終亦死亡，事件已交交死因調查。據指，其家屬曾透露，該名患者曾表示過於疼痛致每晚難以入睡。

醫管局續稱，根據重要風險事件類別呈報的個案則有16宗，包括15宗藥物事件及1宗錯誤辨識病人身分。醫管局發言人表示，局方已經深入檢討及分析事件的根源，從中汲取有關病人安全的寶貴經驗，透過此刊物讓醫護人員分享個案和相關改善建議，防止日後再發生同類事件。