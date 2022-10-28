康泰旅行社悲劇回顧　馬尼拉人質事件8死7傷　槍手血洗團員陪葬

康泰旅利社在馬尼拉發生的人質挾持事件，相信港人至今一直仍難以忘懷。

康泰旅行社因資不抵債，今(28日)啟動自動清盤程序。於1966年創辦的康泰旅行社，是本港歷史最悠久的旅行社之一，惟終不敵新冠疫情壽終正寢。回顧過往經營生涯，最令人難忘的莫過於2010年8月23日發生的「馬尼拉人質事件」，康泰一個有20名團友的菲律賓4天旅行團，在結束行程之際遭當地一名前警官狹持，最終造成8人死亡，包括時年31歲的領隊謝廷駿。

事發當天，該團早上結束遊覽馬尼拉市中心行程後，突遭菲律賓前國家警察高級督察門多薩持衝鋒步槍闖入及挾持。事件歷經談判、釋放部分人質等，槍手與警方對峙近12小時後在車內爆發槍戰，最終流血收場。門多薩飲彈身亡，最少8名團友無辜陪葬，另有7人受傷。至於幸存的生還者，則要飽嘗家人親友死亡的傷痛。今次事件亦震驚本港，多個商場有不少港人觀看電視台直播人質解救情況。

人質事件後，本港與菲律賓關係一度惡化，港府事發當晚9時45分向菲律賓發出黑色外遊警示。不過，在2012年2月期間，康泰不顧政府黑色旅遊警告下，聯同一團購網開辦菲律賓旅行團，最終需向客人安排退款。至2014年4月23日，菲律賓政府承諾採取一系列保障旅客安全措施，港府才在當天下午5時對菲律賓恢復至黃色外遊警示級別，整個黑色旅遊警告持續長達1,339天。另外，2018年4月2日晚，時任菲律賓總統杜特爾特在結束訪港行程之際，事隔8年終就人質事件作出正式道歉，並表示希望慘劇不再發生。