多40幢大廈納強檢　包括西半山雍景臺第2座

再增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.東涌滿東邨滿泰樓

2.柴灣杏花邨28座

3.沙田愉城苑城昌閣

4.沙田愉城苑城康閣

5.天水圍嘉湖山莊樂湖居3座

6.天水圍嘉湖山莊樂湖居2座

7.何文田愛民邨保民樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.秀茂坪秀茂坪邨秀義樓

2.屯門欣田邨喜田樓

3.秀茂坪寶達邨達欣樓

4.九龍城啟晴邨賞晴樓

5.屯門澤豐花園澤富樓

6.油塘鯉魚門邨鯉生樓

7.天水圍天頌苑頌畫閣

8.沙田小瀝源路70號怡景閣

9.鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

10.將軍澳寶明苑寶松閣

11.上水天平邨天朗樓

12.長沙灣蘇屋邨百合樓

13.旺角海富苑海寧閣

14.筲箕灣耀東邨耀興樓

15.大埔寶雅苑逸和閣

16.將軍澳昭信路6號顯明苑

17.鴨脷洲深灣軒1座

18.大圍美城苑暉城閣

19.鴨脷洲海怡半島美華閣

20.長沙灣麗翠苑麗柏閣

21.屯門湖景邨湖暉樓

22.黃大仙黃大仙上邨耀善樓

23.粉嶺華明邨富明樓

24.柴灣藍灣半島8座

25.半山區羅便臣道70號雍景臺2座

26.天水圍天頌苑頌臺閣

27.元朗馬田路88號華翠豪園2座

28.沙田穗禾苑慶安閣

29.觀塘鯉安苑鯉怡閣

30.慈雲山慈正邨正暉樓

31.將軍澳都會駅城中駅7座

32.屯門華都花園2座

33.赤柱馬坑邨迎馬樓