戰過沙士遇新冠 通關妄想難得貫 康泰告別意不換
2022年10月28日 18:04
東網電視更多新聞短片
康泰旅遊母公司凱撒同盛發展股份有限公司今日宣布啟動自動清盤程序。(袁志豪攝)
伴隨港人56載的康泰旅行社，為香港歷史最悠久、規模最大的旅行社之一，期間歷經不少風波，當中包括2003年的「沙士」，惟2020年卻遭遇另一冠狀病毒「新冠肺炎」，加上通關一事至今只聞樓梯響、遙不可及，縱使康泰曾推出本地遊力挽狂瀾，惟其母公司凱撒同盛發展股份有限公司今日(28日)仍宣布啟動自動清盤程序。
康泰成立於1966年，除本港外，澳門、新加坡、泰國、加拿大及美國等均設有分社，該公司於2011年由海航集團收購，至2019年因財困重組，其後轉手現時的母公司凱撒旅業。回望2003年，康泰當時在港業務受到「沙士」肆虐嚴重打擊，但仍嘗試推出暌違多年的本地遊，並大受港人歡迎，其後內地放寬個人遊政策後，更乘勢舉辦《香港非常遊》以吸引客流。
時至2020年，本港爆發新冠肺炎疫情，至今年期間政府陸續推出各項嚴厲的防疫政策，加上對外地或內地的通關遲遲未有下文，導致各行各業均受沉重打擊，當中旅遊業首當其衝，因應「外防輸入」措施，本港損失大部分外來旅客，而本地生意亦因封區等措施而「清零」，不過康泰仍嘗試在疫情相對穩定及政策較寬鬆的情況下，以本地遊試圖掙扎，惟最終仍因業務資不抵債而宣告清盤。
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease