戰過沙士遇新冠　通關妄想難得貫　康泰告別意不換

伴隨港人56載的康泰旅行社，為香港歷史最悠久、規模最大的旅行社之一，期間歷經不少風波，當中包括2003年的「沙士」，惟2020年卻遭遇另一冠狀病毒「新冠肺炎」，加上通關一事至今只聞樓梯響、遙不可及，縱使康泰曾推出本地遊力挽狂瀾，惟其母公司凱撒同盛發展股份有限公司今日(28日)仍宣布啟動自動清盤程序。

康泰成立於1966年，除本港外，澳門、新加坡、泰國、加拿大及美國等均設有分社，該公司於2011年由海航集團收購，至2019年因財困重組，其後轉手現時的母公司凱撒旅業。回望2003年，康泰當時在港業務受到「沙士」肆虐嚴重打擊，但仍嘗試推出暌違多年的本地遊，並大受港人歡迎，其後內地放寬個人遊政策後，更乘勢舉辦《香港非常遊》以吸引客流。

時至2020年，本港爆發新冠肺炎疫情，至今年期間政府陸續推出各項嚴厲的防疫政策，加上對外地或內地的通關遲遲未有下文，導致各行各業均受沉重打擊，當中旅遊業首當其衝，因應「外防輸入」措施，本港損失大部分外來旅客，而本地生意亦因封區等措施而「清零」，不過康泰仍嘗試在疫情相對穩定及政策較寬鬆的情況下，以本地遊試圖掙扎，惟最終仍因業務資不抵債而宣告清盤。