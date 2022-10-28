信諾環球涉違私隱例被控　控方反對前私隱專員代表被告

個人資料私隱專員公署先前接到投訴，指1間保險公司涉嫌在未經1名市民的同意下，將其個人資料用於直接促銷，事後該間保險公司被警方票控「無同意下將個人資料用於直接促銷」罪名。案件今天（28日）於觀塘裁判法院提訊，由於被告聘請前個人資料私隱專員黃繼兒作法律代表，律政司以黃在任期間曾接觸該宗投訴個案為由，向法庭申請禁止黃代表被告。裁判官聽畢雙方陳詞後，押後至11月18日就控方的申請作出裁決。

本案被告為信諾環球保險有限公司，涉嫌違反《個人資料（私隱）。該項傳票控罪指，被告於2019年12月4日至2020年4月17日，使用個人資料直接銷售特別產品及服務，但已在同意之範圍外。控方今天向裁判官陳詞表示，黃繼兒為時任個人資料私隱專員，曾經負責接觸該宗投訴個案，而該案最終轉介予警方跟從。辯方陳詞則指，私隱公署「同警察、刑事檢控科並非站在同一邊」，因為私隱公署無需要進行刑事調查的工作。辯方不同意私隱公署在該案中能夠起到調查角色，相關證據亦非用於法庭上，因而要求法庭拒絕控方的申請。

案件編號：KTS 25173/2021