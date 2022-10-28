康泰被揭欠供積金3個月　議員斥通關無影促保人才

康泰旅行社因資不抵債，其母企宣布清盤，積金局今日(28日)表示，香港康泰旅行社未有為3名員工繳交今年6月至9月不同供款期的強積金供款，以及未有為約250名員工繳交7月及9月由於遲供款而須繳交的附加費，金額總數約2萬港元。該局稱關注康泰旅行社擬啟動清盤事件，將為受影響僱員追討有關拖欠供款。勞工處亦指關注事件，並已聯繫僱主了解情況。有議員促請港府盡快通關，並提供資助予從業員等待旅遊業復甦。

香港旅遊業僱員總會表示，8月起接獲3宗康泰旅行社員工的求助，稱不想停薪留職，要求遣散。工會估計目前只有數名康泰總社員工有恒常上班，而其他分行員工、領隊等都停薪留職。東瀛遊則表示，該公司其中一位始創人曾於康泰任職，深受其培育之恩，故特設電郵地址招聘受清盤影響的員工，並承諾會優先處理其申請，以挽留旅遊業人才共度時艱。

旅遊界議員姚柏良稱，康泰於9月有準時發薪予員工，而職員人數不多，亦甚少舉辦旅行團。他續指本港一日未通關亦難走出困局，即使當局推出綠色生活本地遊資助，亦只是「吊鹽水」，呼籲港府對旅業提供「保人才」資助，令業界度過難關外留住旅遊界從業員等待全面復甦，又要求港府提供開關時間表。