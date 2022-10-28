1.9萬劑兒童版復必泰運抵港　下周三取代成人低劑量疫苗

復星醫藥今日(28日)已將約1.9萬劑由中國復星及德國藥廠合研的復必泰疫苗兒童配方運送抵港。政府表示，5至11歲兒童由下周三(11月2日)起，如選擇復必泰疫苗，將會以接種兒童配方取代現時接種成人復必泰疫苗部分劑量的安排，接種地點、預約安排和接種間距與現時相同。

該批復必泰疫苗兒童配方今日抵港後，政府隨即按既定程序進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。5至11歲兒童現時可於4個兒童社區疫苗接種中心接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量。

港府早前根據第599K章《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》，認可復必泰疫苗之兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，醫務衞生局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。