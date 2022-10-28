2020年增逾3.4萬患癌新症　肺癌連續2年最致命癌症

香港癌症資料統計中心今日(28日)公布最新統計數字，2020年本港癌症新增個案達34,179宗，即平均每日有94人確診。與前一年相比，新症總數減少903宗，即2.6%，數字為近20年以來首度下跌。但與10年前相比，癌症新症個案則飆升近3成，按年增幅為2.6%；同時整體人口雖然增長緩慢，按年增長率為0.6%，但65歲或以上人口則按年增加4.2%。

頭5位常見癌症排名與2019年一樣，依次為肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌，分別錄5,422宗、5,087宗、4,988宗、2,315宗及1,735宗，合共佔全港癌症新症個案57%以上。與2019年相比，前10名癌症的新症宗數大多都有所減少，僅乳腺癌和非霍奇金淋巴瘤的新症宗數有增長，升幅分別為4.1%和4.7%；另非霍奇金淋巴瘤於該年上升至第8位；過去10年新症宗數增幅最大為乳腺癌，錄得65%增長，前列腺癌亦增55%。

死亡個案方面，有14,805人因癌症離世，佔全港整體死亡人數29.2%，當中逾58%為男性。首3位致命排名與去年相同，依次為肺癌、大腸癌、肝癌，分別錄3,910宗、2,287宗、1,530宗。