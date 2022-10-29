政府2023年底收過渡屋「樂屋」用地　建公營房屋680伙

為改善基層市民生活質素，增加公屋供應刻不容緩。根據房屋署最新文件顯示，政府將於2023年底至2024年上旬收回用作過渡性房屋項目的「樂屋」及漁農自然護理署九龍動物管理中心用地，合併作土瓜灣道公營房屋發展計劃。擬議發展將興建一幢34層高的住宅大樓，以提供約680個住宅單位，並提供適當的休憩設施及兒童遊樂場等，料最快可於2028年竣工。

擬議發展用地位於宋皇臺道和土瓜灣道交界，毗鄰木廠街。該地盤的總面績為約0.41公頃，總地積比率可達9.0，目前擬建1座34層高的住宅大樓，為充分運用該地的發展潛力，房屋委員會將向城市規劃委員會提交規劃申請，以放寬建築物高度限制由主水平基準上100米至120米。屆時料可惠及約1904人，福利及康樂設施等將會設於大樓基座，包括長者鄰舍中心、幼兒中心、綠化休憩設施、兒童遊樂場、泊車設施及屋苑管理設施等。

房屋署表示，按現時兩幅用地移交房委會的時間表，上述發展計劃的工程預計最早於2023年年底展開。由於政府會於2023年底至2024年上旬收回該用地，換言之，去年6月才入伙的過渡性房屋項目「樂屋」只能營運約2年多，政府對「樂屋」延期「落閘」，若有「樂屋」住戶未能成功上公屋，或將再次跌回劏房。