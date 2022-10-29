國泰遺失客人行李　東網跟進即尋回

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空又有甩漏！有讀者向東網爆料，他與妻子從英國倫敦返港，惟抵達時發現託運的行李遺失。國泰一度承諾，行李將於翌日運抵，豈料國泰當日竟通知他行李再次遺失，而連番追問亦無交代原因。東網跟進事件後，國泰隨即通知他行李已抵港，惟他坦言，對國泰處理手法極之失望。

方先生與太太本月2日出發前往倫敦，24日乘坐航班CX270經阿姆斯特丹返港，惟26日抵港時發現太太託運的行季遺失，而同機另一乘客亦發生相同情況。當時國泰員工先叫他們回酒店，而當晚再通知他行李已找到，將經由另一航空公司於27日運返本港。惟當日下午，方先生再收到電話通知，行李無運回香港，去向不明。

東網接獲方先生爆料後隨即向國泰查詢。未幾，方先生指國泰主動聯絡他，指行李於香港國際機場行李輸送帶處無人認領，並會安排人手送至他下榻酒店。方先生感謝本報協助，指國泰「唔踢唔郁」，無認真跟進，相信與人手不足有關。

國泰回覆稱，相關乘客於本月24日乘搭英國航空由倫敦前往阿姆斯特丹，同日再轉乘國泰航空回港。惟英國航空在當地機場運作疑出現問題，該寄艙行李未有如時交托國泰航空，因而未能如期送抵。