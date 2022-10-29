金融峰會　美議員叫勿來港　大孖沙懶理

國際金融領袖投資峰會下周三（11月2日）起在香港召開，金融管理局表示，感謝本港衞生部門提供的協助與配合，大會匯聚了100多家全球重要金融機構的主要負責人，當中超過30家機構由集團董事長或行政總裁代表。金管局總裁余偉文日前曾稱，有與會者表示來港時，會趁機嘗試一下他們所在地區已沒有的防疫措施。峰會除因港府防疫政策僵化一度傳出銀行高層或不出席之外，近日美國有政界人士亦趁這個重量級會議舉行，呼籲美國的銀行家不要來港出席會議。

美國兩名民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）和眾議員麥戈文（Jim McGovern）表示，銀行家出席峰會將令他們成為內地和香港當局侵犯人權及輸出非自由世界秩序的同謀，甚至是為特區領導層提供政治掩護，促他們重新考慮是否出席峰會，又指增加對威權政府的投資會損害美國國家利益。

不過，峰會完全不受上述事件影響，據金管局公布的活動詳情，峰會首日已有重量級領袖論壇，與會的美資財團如摩根士丹利、花旗銀行、摩根大通等，均派出行政總裁級的高層人員出席。