東方日報A1：通關坐失時機　旅遊業斷氣

外國先後取消入境防疫措施，港府仍「堅守」較嚴格的「0+3」入境防疫措施， 通關錯失旺季良機，繼星晨旅遊年初清盤後，經營逾半世紀的康泰旅行社去年勁蝕8,696萬元，因資不抵債，遭其母企清盤結業。旅遊業界說，若當局再未放寬至「0+0」，不排除倒閉事件將接踵而來。議員則期望再推「保就業計劃」挽留人才。傳染病專家則稱，「0+3」下輸入個案增乃預期之內，住院、患重症或死亡的比例並無急劇上升，有空間放寬至「0+0」。

康泰的內地母公司凱撒同盛發展股份有限公司昨發公告稱，康泰主營粵港澳地區業務，受疫情持續影響較大，盈利能力驟減，已不能償還到期債務，並且明顯缺乏債務清償能力，董事會前日召開會議，決定康泰清盤。

公告提到，康泰旅行社截至去年12月31日，共有折合約15.7億元資產，扣除債務後，淨負債約6,955萬元，而截至今年6月30日，淨負債增至7,449萬元。收入方面，康泰去年雖有約2,204萬元營業收入，但扣除支出後，淨蝕約8,696萬元，而於今年首半年未經審計的淨虧損已逾513萬元。

旅遊業議會主席徐王美倫說，旅遊業面對近3年惡劣生態，即使實施「0+3」檢疫措施，對旅遊業幫助不大，僅「好過無」，而爭取全面取消醫學監察至「0+0」又未有回音。若不再即時放寬安排，不排除旅行社結業的情況將接踵而來。

她又提到康泰最近舉辦的旅行團不多，相信受影響客人有限，已報團或購買旅遊產品的客人，可持蓋有印花的收據，向旅遊業監管局申請90%旅費賠償。

旅遊界議員姚柏良則稱，康泰9月有準時發薪予員工，而員工人數不多，亦甚少舉辦旅行團。本港一日未通關亦難走出困局，即使推出綠色生活本地遊資助，亦只是「吊鹽水」，他呼籲港府對旅業提供「保人才」資助，令業界渡過難關外，留住旅遊界從業員等待全面復甦，他又要求港府提供通關時間表。

香港旅遊業僱員總會表示，8月起接到3宗康泰旅行社員工求助，不想停薪留職，要求遣散。工會估計只有數名康泰總社員工有上班，而其他分行員工、領隊等都停薪留職。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷說，輸入個案於「0+3」下增加是預期之內，情況反映入境防疫措施有效找出輸入確診個案，市民毋須被數字增多「嚇怕」，措施有序地進行下，本港有空間放寬至「0+0」。

康泰旅行社日前全線門市暫停營業後傳出清盤，但該公司當時否認，僅稱會以「最小化成本」營運，保留實力至全面通關，昨卻被母公司宣布清盤。於1966年創辦的康泰旅行社，最令人難忘的莫過於2010年8月23日發生的「馬尼拉人質事件」，康泰一個有20名團友的菲律賓4天旅行團，在結束行程之際遭當地一名前警官挾持，最終造成8人死亡。

消費者委員會表示高度關注康泰旅行社清盤一事，共接獲兩宗有關康泰的消費者投訴，分別涉及預訂旅行團或船票而未能取回訂金。

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