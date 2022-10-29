專科門診輪候時間長　盧寵茂冀發展基層醫療為公院減壓

受新冠肺炎疫情影響，本港醫療系統不斷收到挑戰，醫管局多項專科門診穩定新症及手術輪候時間持續增加。醫務衞生局局長盧寵茂今早(29日)在電台節目表示，本港公院內科病人佔的數量最多，近9成專科服務由公院提供，但只有不足一半專科醫生在公院服務。施政報告提出縮短專科新症輪候時間，當局希望先在內科推行。近年受人手流失及新冠疫情影響，公共醫療系統承受巨大壓力，要長遠解決專科輪候時間長的問題，需要發展基層醫療，改變「重治療、輕預防」的觀念 。

根據醫管局的報告，九龍西眼科專科門診繼續成為「重災區」，第二優先類別個案輪候時間中位數，即8周內可見醫生，僅有4成人達標，穩定新症90百分值數的輪候時間更要3.3年。綜觀而言，8大專科門診的穩定新症，5科的輪候時間均增加，分別為眼科、婦科、外科、精神科及兒科，當中眼科專科門診穩定新症輪候時間平均為2.75年，即143周。

另外，人工全膝關節置換術的最長輪候時間，亦較去年的56個月增加16個月，要等平均6年，即72個月才可接受手術，其中新界西聯網更要等103個月，即約8.6年才可做手術。而在照CT、磁力共振等頂目方面，輪候時間都有所上升。