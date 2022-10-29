政Whats噏：黃子華同陸瀚民因乜搭上　原來係...

「子華神」黃子華水最近有齣戲成為熱話，勢估唔到連選委會界別議員陸瀚民(Benson)都扯上關係。究竟乜嘢關係？

話選Benson尋晚(28日)去咗香港教育大學榮譽院士頒授晚宴，竟然重遇失散咗27年嘅小學老師鮑吳愛岑。可能年代久遠，Benson唔係一眼就認出對方，而係當佢見到鮑太嘅名字喺院士名單上就覺得有啲熟，而當鮑太再上台致詞時，佢嘅神態就勾起咗佢小學時嘅回憶。佢憶述當年鮑太好有威嚴，依家就笑容慈祥。雖則佢可能已經唔記得對方，但當佢上前同鮈太打招呼，鮑太已開口，話「你上年選舉時，我們一班舊老師也有留意你啊!」

失散嘅相認，咁子華神呢？唔使急，吳老師話畀Benson知，原來《飯戲攻心》當中，用咗佢已殺校嘅小學母校「樂善堂陳祖澤學校」嘅校徽拍戲。電影喺學校殺校10幾年後，仲可以搵到咁大嘅校徽，可見《飯戲攻心》嘅心思亦真係有意思。好明顯，Benson之前冇睇過呢套戲，但聽完吳老師講之後，佢就Cap咗兩張劇照出嚟，當然係見到校徽喇！