承認參與暴動　12港人蛇之一郭子麟等2人　還押年底判刑

2019年11月18日在理工大學一帶發生連串衝突，其中13人於被捕後被控一項暴動罪，當中包括12名乘船偷渡出境、在內地被捕獲的香港人蛇之一的郭子麟。郭子麟及另一名男學生早前承認暴動罪，該宗區院案件今日(29日)移師西九龍法院大樓進行求情，法官聽罷2人的求情後，將2人收押至12月31日判刑。

認罪的被告為20歲港大學生郭子麟及22歲IVE學生林敏諾。兩人與同案11人同被控於2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

辯方求情指林至今已還押逾半年，他現身陷囹圄，已深感後悔，明白犯事時自己沒想清楚後果，亦愧對關心他的親友、師長。而林亦在還押期間積極上進，冀日後能從事輔導工作，幫助其他年輕人，希望法庭可考慮替他索閱勞教中心報告。辯方另指郭是一名有為的年輕人，在多年努力下得以入讀大學心儀課程，現即使還押當中亦不斷自修、裝備自己，並希望能盡快服畢刑期，以嘗試明年繼續其學位課程。法官則明言控罪嚴重，當日暴動事件的規模十分龐大，且林至案件最後一次預審才表示認罪，認為勞教中心不足以反映罪行的嚴重性，故拒絕替林索閱勞教中心報告。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021