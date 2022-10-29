組裝合成建築法具發展潛力　黃煜新指有助輪候公屋者加快上樓

香港理工大學副校長(校園發展及設施管理)黃煜新今日撰寫《香港家書》表示，現正忙於策劃興建香港理工大學的九龍塘學生宿舍，工程將利用「組裝合成建築法」(MiC)建造。他指，加入理大後，發現多項研究都證明，MiC可衍生許多優點，認為MiC有機會讓香港社會應付未來挑戰。

他指，現屆政府決心解決住屋難題，不過建造業面臨勞工短缺，工人老化，沒有創新的建築法和施工流程，未來10年內興建30萬個公屋單位，恐怕可望而不可及。香港建造業已到了非改不可的地步。但有不少業內人士，仍對MiC意見紛紜，對應否發展MiC持不同看法。他認為，是時候放下分歧，應以香港的整體利益為依歸，聚焦如何發展MiC，驅動建造業向前發展，提升生產力；以達至「提速，提效、提量、提質」的建屋目標；讓輪候公屋者儘快上樓，解決長期困擾香港的一個最大社會問題。

他又指，MiC已相當成熟，根據海外多年經驗，早已有不少MiC項目；過去五年香港也有不少成功MiC項目；從竹篙灣檢疫營舍以至多個過渡性房屋項目、科學園 Innocell、將軍澳百勝角消防處已婚人員宿舍。以前有人以為MiC成本昂貴、會限制設計靈活性、結構經不起考驗、施工質素不佳，多個已落成項目已證明，MiC可建成美觀、高質量、功能出色，符合經濟效益的建築物。