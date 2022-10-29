美食嘉年華今開鑼　90蚊5罐鮑魚極速售罄　攤位偷雞搞試食吸客

「第9屆香港美食嘉年華」今日(29日)開幕，一大早已吸引逾百人在場外排隊輪候，氣氛非常熾熱。今屆美食嘉年華在葵涌運動場舉行，場內有逾290個攤位，今年更新增「日韓美食區」，引來不少主婦到場「掃貨」。其中最受歡迎的攤位當屬「期間限時優惠」的「90蚊5罐鮑魚」，不消10分鐘已全數售罄；亦有商舖為「吸客」，違反場內不准飲食的規定提供試食，話雖如此，試食攤位明顯較受市民歡迎，不少市民樂意排隊試食，大手入貨。

東網記者今早約10時許到場視察，原先早上10時半才開幕的美食嘉年華因場外輪候人數眾多，故提早5分鐘已開放市民入場。大批市民開場後立即蜂擁至數個「期間限時優惠」的攤位，包括「90蚊5罐鮑魚」，記者目測有逾數十人在攤位附近排隊，店家稱只有提供3箱優惠價鮑魚，不消10分鐘已全數售罄。

而截止中午時分，目測場內已有約800人，即便陽光猛烈仍無阻市民購物熱鬧氣氛，不少長者及主婦帶同購物籃和手推車「掃貨」，有老人家帶同孫兒享受購物樂趣，場內的日韓零食、乾貨等亦大受歡迎。

雖然場內不准飲食，不過仍有攤位為吸引人潮「鋌而走險」，提供試食環節，其中一檔提供試食蜂蜜，不少長者到場索取並拉下口罩一嘗甘甜蜜糖，然後大手購入數瓶蜂蜜，提供試食似乎仍是增加生意的不二法門。至於其他未有提供試食的攤位人流雖不及提供試食的攤檔，但亦不至於冷清，當中尤以乾貨海味的店舖較受市民歡迎，不少市民在攤位揀選心水貨品，場面擠擁。