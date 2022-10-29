配對友師計劃今啟動　新移民學員：助擴視野改內向性格

政府早前成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，並且推出「共創明Teen計劃」，冀能幫助貧窮學生定下未來發展目標。而本期計劃已招募2800名合資格學員，並於今日（29日）在政府總部展開啟動禮暨迎新日。政務司司長陳國基坦言很興奮，形容計劃如「親生仔出世一樣」，並冀望友師有指路名燈的作用，而學員能學有所成，活出藍天。有本身為新移民的學員指計劃有助擴闊視野，希望改善內向性格。

陳國基指計劃「 幫得一個就一個」，學員未來會有一系列基礎訓練、團體活動及工作影子機會。他續指學員有機會參觀政府部門，笑言「部分地方自己都未去過」。

擔任友師的廖女士稱自己本身為會計師，指計劃造福人群，希望扶年輕人一把，指其學員來港約一年，並為新移民，性格上較內向，其家長亦是內地來港，對香港不認識，將鼓勵她建立自信心，「變返個正常嘅香港人」。至於該名就讀中三、姓黃學員接受訪問亦較靦覥，並指希望改善自己內向的性格，並欲想參與藝術方面的活動。

另一友師黎小姐本身從事教育行業，希望教授其學員在英語上的知識。至於姓韓的學員指希望參與不同活動，因自己好奇心亦重，亦打算將計劃所提供的資助用於補習上。

啟動會上亦介紹一批星級導師，包括現任香港藝術發展局委員姚珏、香港大學協理副校長（研究及創新）岑浩璋、香港中樂團助理指揮（教育推廣）胡栢端、著名水墨畫家及建築師馮永基以及星級名廚黃亞保。