港大醫學院改入學面試方式　設單對單和小組形式討論

香港大學今日(29日)舉辦本科入學資訊日，其中醫學院新一年度將更改面試形式，包括以單對單和小組形式面試。此外，內外全科醫學士亦將首次加入「學校推薦直接錄取計劃」，每間學校會有2個推薦名額。本地文憑試考生一般會安排在明年6月面試，經學校推薦或海外學生則會在今年12月面試。

港大教授孔繁毅表示，單對單面試方面，考生須在8分鐘內作答各一條中、英文問題；而小組面試方面，則需與3名考生一同討論，並以英語進行。而獲「學校推薦直接錄取計劃」推薦的學生，通常是預計得分極佳，學生水平較全面，課外活動亦有良好表現，對讀醫科的信念和堅持亦較強。而港大醫學院院長劉澤星指，該計劃的總參與人數不設上限。

劉澤星又提到，本港醫生人手不足，而現今不應只有兩間本地醫學院進行比較，需要與全球100多間醫學院比較，加上醫科知識廣泛，所以需維持一定的收生水準。孔表示，今年醫科收生機制與去年相似，文憑試最佳6科亦要考取42分；而數學延伸部分M1及M2則變為獨立科目計算，化學仍是入讀醫科必須修讀的選修科。除學業成績之外，亦會考慮課外活動表現，例如音樂、運動和表演等。