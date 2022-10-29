今增5383確診　本地再添兩宗BQ.1.1　多8患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心公布，今日(29日)新增5,383宗確診，包括5,011宗本地病例，以及372宗輸入個案；另醫管局呈報多8名患者離世，分別為5男3女，年齡介乎68至100歲，當中5人無接種疫苗資料、2人已打3針、1人已打2針；第5波疫情至今錄得10,160宗死亡個案。另外，輸入再多11宗Omicron XBB 亞系個案；本地再多2人感染BQ.1.1亞系病毒。

輸入個案方面，有211宗涉及機場檢測樣本、86宗涉及抵港第1至3日的樣本，餘下75宗涉及抵港第4至7日樣本。截至今日凌晨零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現202宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，今日多2間安老院舍和6間殘疾院舍錄得確診個案，分別有3名及6名院友染疫。涉疫院舍包括城市護老院、禮賢會葵盛東護理安老院、新生精神康復會石籬宿舍、新生精神康復會新生會大樓長期護理院、新生精神康復會思悅園、愷悅弱智人士之家有限公司、鄰舍輔導會怡逸居及明愛樂欣軒(展能中心暨嚴重弱智人士宿舍)；共33名同住院友被列為密切接觸者，當中有25名院友來自殘疾院舍。學校方面，由於今日是周六，沒有學校呈報確診個案，但亦有1間小學、2間中學共3個班別疑現傳播，需要停課7天。