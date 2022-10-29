政Whats噏：入境事務學院開放日受歡迎　區嘉宏到場打氣

位於屯門青山灣嘅入境事務學院今日(29日)舉行開放日，吸引約1,500名市民參加，場面非常熱鬧。入境處緊急應變隊更首次全副武裝對外戰術演示，場面令人嘆為觀止。處長區嘉宏亦到場為同事打氣，參觀展覽攤位，並特意駐足入境處青少年領袖團嘅展覽，與隊員交流及合照，真係親力親為又親民。

今次學院開放日安排咗好多精彩和嶄新嘅表演環節，其中喺中式步操表演中，就由入境處樂隊演奏耳熟能詳的中式軍樂揭開序幕，再由入境處儀仗隊配合樂隊的演奏，然後手持中式禮賓槍嘅人員演示無口令步操，並以隊列先後排出「HKID」及「HK25」字樣，威武而創新，相當精彩。

入境處亦希望透過開放日向市民展示文武兼備嘅專業形象，係戰術演示環節中，青山灣入境事務中心嘅緊急應變隊，就示範點樣利用各式槍械及防暴裝備，仲有不同戰術止暴制亂，維持中心嘅秩序。參與表演的人員之後同參觀市民合照，一同感受開放日嘅歡樂氣氛。

市民又可以參觀入境事務學院教學資訊廊，呢個全新形象的資訊廊首次對外開放拍攝。此外，開放日有多個展覽，透過專人講解、專業演示同攤位遊戲，以互動形式向市民介紹入境處嘅工作，包括協助在外香港居民小組工作、反恐工作、新一代電子特區護照、戰術裝備，以及由入境處青少年領袖團隊員設置的攤位等。

此外，學院亦安排咗入境處青少年領袖團隊員設置攤位，分享過往活動點滴。現時領袖團已經有20幾間學校，超過400位學生參加。其中就讀明愛聖若瑟中學的中四生吳萃恆，話入境處執法和服務並重，且善用科技發展，非常吸引她，希望參加完領袖團後投身入境處，為市民服務。