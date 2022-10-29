樂施會毅行者明年2.24復辦　獲批名額600隊

樂施會的年度遠足籌款盛事「毅行者」，過去數年受社運及疫情影響，導致活動不能以實體形式進行。事隔3年，樂施會今日(29日)終表示，「樂施毅行者2022」獲政府批准於明年2月24至26日舉行，獲批隊伍數目為600隊，將重臨麥理浩徑。

樂施會表示，為確保公眾安全，活動須符合在政府限聚令下舉辦大型體育活動之要求，必須遵守參與隊伍不多於600隊，即2,400名毅行者，因此大會不建議安排支援隊伍 。大會將相應增加檢查站的食物及飲品的供應，詳情稍後公布。所有參與活動人士必須於活動14日前持有疫苗通行證「藍碼」，並須提供活動開始前48小時內有效的核酸檢測及活動當日的快測結果證明，活動期間亦須遵守其他相關防疫措施。

毅行者2022的活動主題是「毅行‧從山出發：世界天天轉‧從未怕路遠」，已報名的隊伍將於一周內收到大會電郵通知，確認大會已收到報名並會再核實參加資格。若申請隊伍數量比政府批准數量為多，「樂施毅行者2021-VIRTUALLY TOGETHER」籌款達港幣20,000港元的隊伍，將優先獲派名額，剩餘的再以抽籤形式分配，11月尾公布抽籤結果，有意參加者可於11月11日前到網站報名。而「樂施毅行者2022-VIRTUALLY TOGETHER」將於今年11月26日至12月18日期間，橫跨4個周末舉行，並提供3個組別選擇，參加隊伍因應全隊隊員的能力及時間，選取適合的形式參與。