多50廈納強檢　西半山堅都大廈上榜

再增50個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(29日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(30日至31日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在馬灣珀麗灣重開臨時流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.馬灣珀麗灣19座

2.九龍灣啟業邨啟裕樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.慈雲山慈民邨民裕樓

2.牛頭角彩盈邨盈順樓

3.大圍美田邨美庭樓

4.馬鞍山恆安邨恆山樓

5.筲箕灣愛東邨愛平樓

6.黃大仙黃大仙上邨啟善樓

7.鰂魚涌英皇道993號得利大廈

8.屯門田景邨田翠樓

9.秀茂坪曉麗苑曉逸閣

10.藍田平田邨平仁樓

11.天水圍天祐苑祐泰閣

12.尖沙咀君臨天下1座

13.牛池灣彩虹邨翠瓊樓

14.藍田康逸苑康庭閣

15.天水圍嘉湖山莊樂湖居14座

16.紅磡海濱南岸2座

17.粉嶺欣盛苑欣麗閣

18.沙田瀝源邨貴和樓

19.將軍澳新都城2期5座

20.大圍金獅花園金安閣

21.北角英皇道632號慧雲峯

22.大角咀維港灣9座

23.粉嶺欣盛苑欣喜閣

24.將軍澳頌明苑冠明閣

25.長沙灣海麗邨海信樓

26.屯門景新臺2座

27.荔枝角盈暉臺1座

28.柴灣藍灣半島1座

29.天水圍嘉湖山莊景湖居8座

30.將軍澳維景灣畔15座

31.荃灣荃灣中心成都樓

32.元朗朗庭園3座

33.油塘油翠苑漾美閣

34.牛池灣彩雲二邨瓊宮樓

35.長沙灣宇晴軒2座

36.長沙灣李鄭屋邨道德樓

37.大圍名城3期2座(北翼及南翼)

38.東涌逸東二邨翠逸樓

39.天水圍栢慧豪園2座

40.半山區堅道80至88號堅都大廈

41.天水圍天富苑榮富閣

42.將軍澳富康花園1座

43.荃灣荃德花園B座

44.東涌映灣園映濤軒8座

45.石硤尾白田邨詠田樓

46.茶果嶺麗港城5座

47.觀塘順緻苑順應閣

48.屯門新屯門中心9座