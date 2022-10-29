中大生遭同宿舍「大仙」灌酒　全身抽搐嘔白泡送院

香港中文大學一名在讀學生，昨日(29日)在Facebook專頁「New CUHK Secrets」匿名爆料，自己本月1日凌晨參加「應林堂」現役住宿生舉辦的宿堂活動，在宿舍傳統的「指摘」環節中，被同宿舍的大仙(即高年級生)灌酒，喝下混入大量伏特加、威士忌等的烈酒後，他疑因吸收過量酒精失去意識，出現抽搐、嘔泡，情況嚴重需叫救護車送院。雖然事主已出院，但健康受影響、心理留下陰影。中大回覆傳媒時證實事件，強調如發現有學生違反大學規則，將按既定程序處理及跟進。

爆料學生發文指出，當日出席的「一東人日」活動是規定「一東人」(東翼新宿生)必須出席。在開初的「指摘」及環節中，事主需就近期的「錯事」道歉，遭二東宿生(即第二年入住的宿生)大聲指摘，及後再飲酒謝罪，事主當時被罰飲了約100毫升的伏特加。其後在食生日蛋糕環節中，每名新宿生需分3輪，各自將盛有多罐啤酒混合、有1.5升容量鐵煲的混合酒，20分鐘內連飲三輪，直至「空煲」，惟期間二東宿生更在鐵煲內加入伏特加、威士忌等烈酒，事主在第二輪下已搖搖欲墜，惟仍被二東宿生強灌烈酒，最終徹底失去意識。

事主續指，他昏倒後被抬至走廊的床褥上，躺着約半小時，昏睡時間中嘔吐及有白泡出現，全身抽搐，神情痛苦不已，對拍打、緊掐無反應。有宿生見情況沒好轉，於清晨7時叫救護車送往醫院。不過，該名學生又提到，出院後食道、胃部仍有損傷，消化出現困難。身體亦經在宿生勞動和活動導致睡眠缺乏、健康驟降，甚至出現驚恐、抑鬱症狀。事主表示，已就今次灌酒事件對宿舍文化產生恐懼，留下陰影。