白田邨地盤10工人驗出類鼻疽菌抗體　獲安排往公院臨床評估

奪命類鼻疽肆虐深水埗區，衞生署衞生防護中心今日(29日)表示，在白田邨重建地盤的10名工作人員中，驗出帶有類鼻疽追病菌抗體，涉及8男2女，年齡介乎39至66歲，中心相信他們過往可能在接觸帶有類鼻疽病菌的泥土或污水期間受無症狀感染，為謹慎起見，已安排他們往公院接受進一步臨床評估。

中心指出，因應早前在白田邨重建地盤發現泥土樣本含類鼻疽病毒，遂跟進該地盤188名工作人員的健康情況，調查發現全部工作人員均沒有病徵。針對進一步了解工作人員過往曾否受過感染，其後為該地盤26名患有慢性疾病的工作人員進行類鼻疽血清測試，結果顯示上述10人檢出類鼻疽病菌抗體，他們分別於有關地盤工作2個月至數年不等，過去一年未曾出現嚴重感染，近來亦沒有出現任何病徵。

至於餘下的16人中，其中8人的血清抗體結果顯示沒有受感染，其餘8人檢測結果為不確定，需要兩周後再作測試。中心早前已公布，於該地盤採集的環境樣本核酸檢測，發現4個樣本細菌載量低。中心已指示該地盤進行消毒，亦建議該地盤的工作人員，尤其是有長期病患的人士，時刻留意有否出現病徵，如出現發燒、咳嗽或氣促、傷口發炎等病徵應盡快求醫。