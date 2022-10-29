地政總署梧桐寨移除8樹　嚴懲失職外判承辦商

因應梧桐寨塌樹砸死村代表事故，地政總署今日(29日)派員到現場檢視其他樹木情況。地政總署發言人表示，署方人員（包括樹藝師）聯同承辦商，在梧桐寨村村長的協助下到村內檢視樹木的健康狀況。樹藝師共檢視約60棵樹木，其中包括2棵枯樹及15棵健康或結構有問題的樹木，該17棵樹木雖然沒有即時危險，惟對公眾構成潛在風險，故樹藝師建議移除。此外，15棵樹木的枝葉生長過於茂盛，須要修剪。承辦商今天已移除八棵樹木(包括該兩棵枯樹)及修剪6棵樹木，並希望於2星期內為餘下的樹木完成相應的移除或修剪。

就昨天(28日)事涉的樹木，根據紀錄，署方於本年8月19日收到有關該樹的投訴，其後亦於10月7日及11日收到相同的投訴。署方隨即要求承辦商到場視察，並於9月初及10月中催促承辦商提交視察報告。然而，承辦商在10月28日事發後才提交報告。署方對承辦商的表現非常不滿，將按合約條款及機制作出嚴厲懲處。 對於意外發生引致死亡，署方深感難過。方署及大埔民政事務處已聯絡死者家屬表示可提供適切協助。

目前不同部門負責其設施範圍的樹木，至於位處未批租及未撥用政府土地上的植物則由地政總署負責跟進，由於幅員廣大，一般因應舉報或不定時巡查作出處理。2021年，署方共接獲超過13,000宗有關樹草的投訴個案。署方透過外判承辦商處理投訴個案，並有41名人員負責跟進市民對樹草的投訴、保育地政總署轄下的古樹名木、以及管理和審核有關承辦商合約的工作。署方將檢視監管承辦商表現及依時處理個案的機制。