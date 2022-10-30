康文署27暖水泳池開放至明年3月　5泳池維修暫停開放

秋風起，天氣漸涼，但不少市民習慣秋冬季仍會去游水。康樂及文化事務署，今年11月至明年3月的冬季期間，其轄下的27個游泳池將繼續提供暖水游泳設施，方便市民在冬季繼續勤做運動。但港島區及九龍區共有5個游泳池於今年11月至明年4月期間暫停開放，以進行保養維修工程。

將進行維修的3個港島區游泳池包括於今年12月2日至明年1月21日暫停開放的灣仔游泳池、今年11月1日至明年2月15日關閉的港島東游泳池，以及明年2月16日至4月17日關閉的維多利亞公園游泳池。至於九龍區的深水埗公園游泳池及觀塘游泳池，則分別於明年2月24日至4月15日及明年1月3日至2月22日期間關閉。另外，今年11月1日至30日期間，沒有暖水游泳設施的大環山游泳池將於每日上午6時30分至中午12時開放。

除了游泳池外，康文署轄下39個刊憲泳灘有30個將於今年11月1日至明年3月31日期間暫停救生員服務。餘下9個於冬季期間仍有救生員服務的刊憲泳灘中，深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘於今年11月1日至明年3月31日期間，每日上午8時至下午5時提供救生員服務；而淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘則於今年11月1日至30日及明年3月1日至31日的兩段時間，每日上午8時至下午5時提供救生員服務。此外，設於刊憲泳灘內的燒烤場將於今年11月3日起陸續恢復正常服務。