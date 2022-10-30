要手機掃碼長者感迷惘　街坊：智能廚餘機論盡難操作

香港仔石排灣邨初設智能廚餘機，不少住戶昨日亦駐足觀看，有工作人員在場派發盛載廚餘膠盒，但指派出一半已「偷笑」，亦有部分長者亦對操作感迷惘，指掃碼十分困難，更有人表明不知道有關計劃，稱要經多種程序才能取得「綠綠賞」積分獎賞。

住戶鍾先生表明不懂使用該廚餘機，指「最緊要有人教」，他又稱「教完都要記得先得㗎」，又指自己尚未領取膠盒。另一住戶陳婆婆稱自己平時多數將廚餘倒進廁所沖走，認為使用廚餘機比較「論盡」及不方便，指自己「幾廿歲記唔到咁多嘢」，因廚餘機要透過手機掃碼，指自己並不是不想使用廚餘機，而平時會用報紙將魚骨等廚餘包好才棄掉。

另一住戶黎先生昨在碧朗樓協助派發盛載廚餘膠盒，惟他指派出數量不足100個，而大廈有近800個單位，好多住戶都不領取，他直言能派出400個已經「偷笑」。他續指「自己都未識用（廚餘機）」，指上年紀的住戶不懂掃碼，「呢個係好大問題」，估計起碼要一年時間才學懂。此外，亦有街坊笑言可以把膠盒用作其他用途，包括放米等，並向記者展示膠盒，指中間膠板可過濾污水。