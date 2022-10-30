廚餘佔都市固體廢物量三成　回收比例偏低

廚餘棄置量愈來愈大。在2020年，每日約有10,809公噸都市固體廢物棄置在堆填區，當中約3,255公噸，即30%為廚餘廢物，佔棄置的固體廢物中的比例最多。而每天棄置在堆填區的廚餘，約778公噸來自工商業，包括食肆、街市等。

政府在新一份《施政報告》提及，希望試驗以智能回收桶為合共100座公共屋邨樓宇收集廚餘，鼓勵家居廚餘回收。但亦有意見認為政府可以更加促進環境保護的方案。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，此計劃目的雖然是好，但政府亦應制訂時間表藍圖和階段性目標，不可只推行一次性計劃。她亦補充，雖然鼓勵廚餘回收有助環保，但源頭減廢和教育公眾更有效促進環保。她認為食用分量需要合適，例如將膳食盡量食完，將食物資源用得其所，問題不在於智能回收桶數量多少。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗則指智能回收機只是試行模式，更重要的是全港要有充足的回收設施。他指有機資源回收中心第一期和第二期可能只能回收約六分之一或七分之一的廚餘量，加上「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗只可處理約50噸，每天總共只能處理約550噸的廚餘。他續稱，以上設施不足以處理每日的廚餘棄置量，認為只有充足設施才有效處理廚餘回收問題。