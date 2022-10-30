東方日報A1：回收廚餘今實施　公屋居民竟不知

「咪做大嘥鬼」宣傳雖深入民心，惟本港廚餘處理一直落後鄰近地區。因應廚餘問題日益嚴重，《施政報告》亦提及今年內開展公屋廚餘收集試驗計劃，但僅得一句，當中細節欠奉。據了解，包括香港仔石排灣邨在內5個公共屋邨會進行先導計劃。有議員曾主動約見環境保護署，始獲告知初步資料及在《施政報告》發表不足兩周後便倉促推行。本報記者昨到石排灣邨實地視察，發現該邨多座樓宇門口俱設有廚餘機，卻全部尚未啟用，而廚餘機需用手機掃碼始會打開拉蓋。有住戶直指對推行計劃全不知情，又批評使用廚餘機程序複雜，亦有立法會議員批評政府宣傳不足，質疑為何事先不向居民交代。

據了解，5個屋邨會於第一階段推行，包括香港仔石排灣邨、彩德邨、尚德邨、觀龍樓及連翠邨，為期一年半，預計2023至2024年度會合共在約15個大型屋邨，即約100座樓宇中，試驗智能回收桶收集廚餘，並提供「綠綠賞」積分獎賞。

本報記者昨到石排灣邨實地視察，發現8幢大廈門口均已放置廚餘機，並標榜為智能廚餘機，列出4個回收步驟，包括先登記成為「綠綠賞」會員、再掃描「綠綠賞」二維碼、最後將廚餘倒入廚餘機。而昨日亦有環保署人員在場，預計為工作最後準備。據悉，政府今日才會發出新聞稿講及有關先導計劃，而邨內今日於下午2時至5時會展開推廣。

然而政府今次一改做法，未有諮詢當區立法會議員，被批評推行倉促及宣傳不足。其中在石排灣邨設立地方辦事處的議員陳學鋒及管浩鳴知悉事件後，日前主動聯絡環保署，當時才得悉廚餘機計劃。

而會上，署方指廚餘機有自動除臭功能，清理人員會定時清潔，而推廣期為頭一星期，到時有推廣大使教導居民使用，至於回收時段為早上7時至晚上12時。陳學鋒回覆本報查詢時直指計劃的宣傳效果並不明顯，石排灣邨今日始進行宣傳，《施政報告》亦未有詳細提及計劃。

對於計劃中使用的回收機，陳引述環境保護署指機器可以阻隔臭味和防止汁水流出，環保署也表示相關機器在其他地方也使用過，相信能夠做到阻隔的作用。至於居民在把廚餘送往回收箱的路上可能會弄污地面，環保署指會與房屋署商量，做到加強清潔和巡邏，避免情況發生。

為了推動全民減廢，在處理廚餘回收外，《施政報告》亦提出當局正研究立法，要求大型屋苑、屋邨及戶數較多的單幢住宅樓宇，分類收集可回收物。初步會規管擁有1,000戶或以上的私人屋苑、公共屋邨，以及戶數達100戶的單幢大廈，屋宇管理人會被要求設立設施收集可回收物，並交予合資格回收商處理，目標於2024年實施，期望新法例能提升市民使用回收桶的信心。

至於100戶以下的樓宇，例如低密度舊樓等，當局考慮到空間有限等因素後，不會立法規管，但強調現時框架下已覆蓋75%全港人口。

■記者蔡偉洲、曾卓琳

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：