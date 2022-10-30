牛池灣榮池徑阻街　居民投訴食環無人理

食物環境衞生署展開打擊衞生黑點計劃，其中包括店舖阻街問題。東網接獲讀者爆料，指牛池灣村榮池徑後巷嚴重擠塞，公眾地方擺滿大雪櫃，走火通道被封，嚴重阻街及影響市容。居民表示曾向食環署投訴，惟仍「無人理」，亦見過有小販管理隊在場，但竟然視若無睹，質疑食環署清潔得把口！

食環署接受查詢時推說，店舖阻街屬街道管理事宜，涉及多個政府部門職權範圍，該署主要工作是保持環境衞生。若發現店舖違例擴展營業範圍，把物品擺放在行人路、涉及非法販賣活動，職員會按現場實際情況和蒐集得到的證據，採取相應執法或跟進行動，包括發出傳票、拘控和檢取貨物，亦可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違例人士發出1,500元定額罰款通知書。該署表示一向關注牛池灣，包括榮池徑一帶店舖非法擴展營業範圍的情況，除一直派員加強巡查及突擊行動外，亦不時與相關政府部門採取聯合執法行動，保持環境衞生。根據紀錄，該署今年10月接獲10宗涉及相關地點的阻街投訴，向違規店舖或食肆負責人發出15張定額罰款通知書，並提出5宗檢控。

黃大仙區議員譚香文表示，早前亦留意到黃大仙雙鳳街亦有店舖阻街，可見阻街問題無處不在，她向食環署反映後，問題才有改善，「有時居民直接同食環署投訴，可能個邊係會跟得無咁貼！」她說會留意榮池徑一帶情況，如有需要會再向食環署反映要求跟進。