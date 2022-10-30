過去3年僱主欠供強積金供款升　積金局為僱員展「追數」4步曲

持續近3年的疫情，各行業生意大受打擊，近期就有連鎖餅店及旅行社結業，甚至要欠下強積金供款，積金局主席劉麥嘉軒今日(30日)發表網誌，承認疫下經濟差，拖欠強積金供款的情況亦有所增加，過去3年，局方發出的付款通知書數目持續上升，由疫情前，即2019/20年度約26萬張，至2021/22年度升至近32萬張，升幅達22%，今年首6個月(4至9月)計，亦已發出逾17萬張，按月平均為2.85萬，比過去3年為高。

劉麥嘉軒稱，強積金受託人按法例必須每月向積金局通報懷疑拖欠供款個案。一旦發現有違規情況，局方人員會主動為受影響員工向僱主「追數」。並展開「追數」4步曲，第1步會即時向拖欠供款的僱主發出付款通知書，為受影響的員工追討拖欠供款連同附加費，成功追討的款項將會直接存入有關計劃成員的強積金帳戶。 如僱主沒有在付款通知書所定的限期前補交拖欠供款，局方會展開第2步的工作，聯絡僱主以搜集僱員入息等相關資料，並要求僱主即時補交所有拖欠供款及附加費。

如僱主仍然繼續拖欠供款，本局會進行第3步的工作，向僱主展開民事申索程序，代受影響僱員入禀法庭追討欠款及附加費。若拖欠供款個案涉及僱主清盤或破產，積金局便會採取第4步的工作，為受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會經強積金受託人存入受影響僱員的強積金帳戶。

於2021/22年度，局方成功為超過8萬名僱員追討約1.4億港元拖欠供款及附加費。而今年首6個月就成功為超過5萬名受影響僱員追討約共8,400萬港元拖欠供款及附加費。