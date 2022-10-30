建立土地儲備　甯漢豪：要放棄「地剛剛夠就可以」思維

《施政報告》上周發表，提出要從「提量、提速、提效、提質」4個方向，多管齊下解決住屋問題。發展局局長甯漢豪今日(30日)發表網誌，指局方會全力落實各項政策措施，放棄「地剛剛夠就可以」的思維，包括未來10年熟地供應量將達3,280公頃，發展「北部都會區」和「明日大嶼」交椅洲人工島。

甯漢豪指，提量方面，局方制訂並每年公布10年「熟地」供應預測，成為造地方面的其中一個工作指標，料未來10年(即2023/24至2032/33年度)熟地供應量達3,280公頃，已預留作房屋用途的用地料可提供約49.3萬房屋單位。私營房屋而言，未來10年的需求為12.9萬個單位，即5年需大約6.5萬個單位，政府在未來5年準備好可提供7.2萬私營單位土地，整體供應將多於估算需求。另外，除已納入各項發展計劃的1,200公頃「綠化地帶」，局方再識別了約255公頃綠化帶土地，會計入未來10年「熟地」供應內，並會繼續發展「北部都會區」和「明日大嶼願景」下交椅洲人工島。

提速、提效方面，局方會精簡發展程序，擬於今年年底前向立法會提交條例草案，修訂多條與發展相關的法例，大幅壓縮製造「熟地」時間，令大規模發展由13年壓縮至7年，一般項目由6年減至4年。明年年中起提具體建議精簡行政程序，包括停車場樓面寬免安排、自行核證和獨立審查安排等。至於提質方面，會促進老舊市區重建，從4個方向更新及精簡強拍制度，今年內就具體建議諮詢立法會發展事務委員會、專業團體和居民組織，擬明年下半年將修訂條例草案提交予立法會。