政Whats噏 : 批港人流管制靠經驗少用科技　網民斥張欣宇抽水

尋晚(29日)首爾發生嘅梨泰院萬聖節派對人踩人事件，唔少政界人物都紛紛喺社交網站貼文，講下感受咁。之不過，有位議員重提返蘭桂坊慘劇，就惹嚟網民嘅反感，批評佢有「抽水」之嫌咁話喎。究竟係邊個呢？

之唔係就係議員張欣宇（Gary）囉！話說Gary做議員之前，其實係港鐵站嘅站長，對人流管制有一定經驗。今朝佢喺社交平台貼文講起梨泰院慘劇，分享咗以前佢對人流管制嘅經驗。Gary 仲講到香港喺處理人群方面嘅隱憂，就係主要依賴經驗。話喺經歷咗蘭桂坊慘劇之後，香港對人群管理雖然有重視同大幅提升，不過就「較少利用數據和科技」。佢就認為隨着社會嘅轉變，香港喺人潮管制方面，唔同部門需要提早綢繆，以應付未來可能出現嘅新情況。

可能因為Gary喺貼文入面重提蘭桂坊慘劇，講人群管理嘅問題，有網民就留言批評話佢「抽水」同埋「不負責任」。面對網民嘅批評，佢都話多謝對方嘅意見，叫對方「留意原文」，話自己知道「人流管制，是血和淚的教訓，香港同樣付出過慘痛代價」。睇嚟今次都係一場誤會啫！