7成半銀屑病患者疫下多負面情緒　醫生籲社會減少對病友污名化

本港新冠疫情高峰時，多項公共醫療衞生服務受到影響。香港銀屑病友會今日(30)公布最新的病友情況調查，發現本港不少病友因減少覆診，以致病情轉差，更甚影響心理健康。團體於8月以問卷形式訪問了111位銀屑病患者，結果顯示3成半受訪者因擔心受感染，而卻步或減少到醫院覆診；亦有7成半人表示，疫情增加自身負面情緒，當中近6成更曾受負面情緒困擾。

皮膚科專科醫生區志森表示，銀屑病是一種非傳染皮膚病，因體內的炎症細胞因子不平衡，導致免疫系統失調，患者的皮膚會出現鮮紅或深紅色的疹塊。他續指，目前銀屑病的治療方案主要是紓缓病情，但暫未有藥物能徹底根治，是纏繞終身的長期病症。病友之一的梁先生4年前確診銀屑病，作為普通打工仔的他，表示每月要花費6,000至8,000港元接受藥物治療，除要負擔沉重的醫療費用，無法控制病情的感覺，更令其士氣受挫，充滿無力感。

精神科專科醫生曹國柱強調，壓力是導致病情加重的因素之一，例如病友對自己外觀的改變，以及面對社會的誤解及歧視等，都會為病情帶來負面影響。曹又指，銀屑病不是傳染病，而是免疫系統問題引致，並不會傳染他人，期望社會大眾能減少對銀屑病友的污名化。