石排灣邨今推廚餘回收　街坊斥突然話要搞　批程式複雜

《施政報告》提及今年內開展公屋廚餘收集試驗計劃，但計劃詳情僅得一句，當中細節欠奉。施政報告發表不足兩周後，香港仔石排灣邨今（30日）作為第一個進行先導計劃的公共屋邨，環保署在邨內擺設攤位，並有大使在每部廚餘回收機旁協助居民了解計劃，惟有街坊表示「咁樣慢慢教教到幾時」、「老人家轉個頭就唔識」，期間亦有部分街坊手持舊式翻蓋手機，表示無法安裝應用程式。

街坊葉婆婆認為，這種介紹形式「唔知教到幾時」，她指整個計劃是「突然之間話要搞」，根本「乜都唔知」，她認為這些計劃要「諗細啲，要做好預備工作」。

環保署工作人員今設立攤位，講解廚餘回收過程，其中廚餘機作收集用，每天會由承辦商將廚餘運往大嶼山小蠔灣有機資源回收中心作厭氧分解，分解後的生物氣會用作發電，其後副產品可用作肥料。而居民需下載「綠綠賞」應用程式，程式內的QR code可用作開啟回收箱，並能賺取積分，工作人員表示，若每天都有回收廚餘，約一周後積分可換取禮品。

但現場有居民未知道如何使用app，更有居民仍然使用舊式翻蓋手機而無法下載，對此，工作人員表示會有實體卡提供，但須在明後兩天攜帶兩公斤回收物才可獲派卡片，他又指一家人可共用同一個QR code。街坊魏婆婆表示，她尚未下載程式，而且「老人家記性唔好」，害怕「轉個頭就唔識」。