港人旅團身處首爾　旅社指僅有4團　不到梨泰院無礙行程

南韓首爾梨泰院商業區昨晚(29日)發生引致多人死傷的人踩人慘劇，旅遊業議會表示，現時有數個本港旅行團於首爾，但並非於意外發生地一帶，旅行社於安排行程時亦避免到人多、過分擠迫的地方。有旅行社負責人說港人較少到梨泰院消遣，多到東大門商業區購物。旅遊業監管局則表示，已即時聯絡相關政府部門及業界了解，目前並未接獲旅行社通報事故。

旅遊業議會總幹事楊淑芬向東網表示，初步了解現時有3至4團於首爾，數量不多，全部團晚上均沒安排到梨泰院觀光，而至今亦沒收到當地負責接待港人的旅行社反映有旅客受影響，形容現時「沒有消息就是好消息」。她說港人旅行團一般不會到梨泰院，但難以阻止港人於自由活動時間到該處消遣。不過楊淑芬說，導遊一般只會介紹晚上到東大門購物。

縱橫遊常務董事袁振寧則表示，兩個南韓旅行團於昨晚已返回香港，不受事件影響。袁提到，港人一般會留於明洞購物區觀光消費，距離梨泰院較遠，甚少聽到本港旅客打算到該處，又說梨泰院的酒吧主力招待年輕男女，針對的客人群並非團客。他指出，港人喜歡晚上到東大門通宵行街、買衫，但亦會提醒旅客避免到過於擠迫的地方，小心安全。