政Whats噏：暫拋中大換校徽煩惱　張宇人愛駒跑第5都有錢分

因為中大換新校徽風波，身兼校董嘅飲食界議員張宇人(Tommy)都是非纏身，一時傳出有校董不滿佢同另外兩個校董兼議員中途離席，甚至又爆出喺閉會嘅校董會會議上，佢出言話同某校董「隻揪」，雖則呢啲風風雨雨唔知幾時休，但係Tommy今日(30日)收到份禮物，仲係獎金嚟添呀！旺吓自己先。

今日跑馬地快活谷有賽事，話說Tommy有份嘅愛駒「奇妙年華」喺第3場出賽，結果愛駒跑第5。跑第5輸咗喎，仲開心？唔好急，聽講喇！事關呢場係「廣東讓賽盃」，馬會規定，頭5名嘅馬匹都有獎金，而Tommy嘅愛駒咁啱就跑第5，當然有獎金分喇！呢場係4班賽事，總獎金就有108萬港元，馬主可以分到7成獎金，其餘嗰啲係騎師同練馬師分，跑第5名有3.78萬港元，作為馬主嘅Tommy照計應該分到約2.65萬港元獎金。

可能大家對讓賽盃有啲陌生？其實係有段古㗎。可能後生仔唔知邊回事，但相信老一輩嘅都聽過「馬票」。馬會特登喺場刊介紹，話喺1947-1976年間，馬會喺每一個馬季都會發行3至4次「馬票」，其中以「秋季大馬票」最受歡迎。當年嘅「秋季大馬票」，係以廣東讓賽嘅競逐作為開獎辦法，賽果即為決定馬票中彩與否嘅準則，而呢個賽事後來改名叫「廣東讓賽盃」，喺1953年10月10日舉行首次賽事，之後就每年都會舉行嘞！