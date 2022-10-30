政府解散互委會　房委會設意見箱作溝通渠道　組織斥做法離地

民政事務總署早前宣布最遲在2023年1月解散互委會，房委會曾表示在解散互委會後，會增加與居民溝通及收集意見的渠道，包括在住宅地下大堂擺放意見箱。有組織就此進行問卷調查，調查結果發現70.4%受訪者認為房委會的新安排收集意見的渠道「沒有效」，組織批評房屋署後續溝通方法「離地」，建議房署設立有效及容易接觸的雙向溝通平台，以維持原有的溝通水平。

監察公共屋邨福利規劃聯盟在今年7月至10月，進行了「屋邨諮詢架構及互委會會址用途問卷調查」，以問卷形式訪問了821名，主要來自約27個不同的屋邨的受訪者。除得出上述結果外，又發現有57.5%的受訪者主要向保安表達意見，惟當中有55.3%的人均認為向保安反映意見無效。組織認為調查反映居民普遍認為「單向」、「書面」的表達意見的形式成效較低，促請在解散互委會後，當局應提供有效及容易接觸的雙向溝通平台，例如召開屋邨居民諮詢會、定期約見居民代表與房署開會等，以維持原有的溝通水平，亦應針對性地加強採用居民認為最有效的方法來回應其需求。

另外，房委會亦曾提及會優先把互委會房間改建為住宅用途，並考慮將房間改作設施房以提供額外空間處理可回收的物料，以支持落實都市固體廢物收費計劃。但調查卻發現居民對以上用途有保留，有83.2%受訪者希望互委會房間可以「給予區內團體租用作福利或其他用途」，組織建議房署應保留互委會房間予居民使用作福利或其他用途，因為互委會房間本為居民使用的設施，保留該房間予居民使用才與最初的功能相符。