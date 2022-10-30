今增5210宗確診　輸入佔478宗　再多12名患者死亡

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(30日)本港新增5,210宗確診個案，包括4,732宗本地個案，以及478宗輸入個案。醫管局則新增12宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,172名新冠死者。另外，本港今日沒有發現XBB、XBD等新變種株的個案。

院舍方面，新增10間院舍出現個案；涉及3間安老院舍及7間殘疾院舍，為樂善堂梁銶琚敬老之家、保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心、博愛醫院屯門護養院、基督教家庭服務中心誠望輔助宿舍、基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心、保良局原馮寶添紀念宿舍、路德會何文田宿舍、香港紅十字會順利宿舍、利民會環翠之家，以及基督教家庭服務中心尚恩家舍。上述院舍共有11名院友染疫，故有41名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。

至於學校方面，今日為假期，故沒有新增呈報個案，但有3間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。另外，本地變種株方面，衞生署於本月21日至27日收到的樣本中，BA.2.12.1及BA.4或5亞系，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0.1%及91.5%。