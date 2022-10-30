半年錄153遇騙求助涉逾億　團體指20%受害人欲輕生

根據警方報案數字統計，本港今年上半年有逾1.2萬宗詐騙案件。有團體今日(30日)公布於今年4月至9月期間，總共收到153宗與騙案相關的求助，並呈上升趨勢，牽涉的金額損失高達逾1億港元，當中債務重組騙案最多。該團體又指，受害人承受財務壓力的同時情緒受到困擾，求助人中每5人就有1人出現自殺風險，又建議事主及其家人應留意自己生理及心理狀況，有需要時及早尋求專業援助。

明愛向晴軒家庭危機支援中心收到的求助中，以債務重組騙案最多，佔31%；投資騙案佔25%；網戀騙案佔15%；及求職騙案佔10%，總損失金額高達逾1億港元，單一個案最高損失金額為1,100萬港元，平均損失90萬港元。高級督導主任吳子樂表示，被騙原因或在於經濟狀況不佳，尤其第5波新冠肺炎疫情下不港人失業，存在急切心理。

受害人李小姐(化名，32歲)，便因求職心切墮入代客轉資的騙案，損失約88萬港元。她於在網上平台看見徵客戶服務員的求職貼文，幫助1間聲稱買賣奢侈品的公司銀行轉帳服務，並提供個人資料以及進行借貸，個案更假借有律師監管以獲取受害人的信任。

危機輔導員黎凱婷指，大部分受害人面對大量債務問題，會感到羞愧及絕望，「偏偏係自己」，會自責連累家人，並表示現時騙徒有「詐騙方程式」，捕捉受害人心理，進行長時間布局，更會先給予甜頭。她建議家人應避免責罵受害人，給予點到即止的關懷，及陪伴其處理後續事務；如若懷疑親朋好友受騙，應鼓勵他們主動說出來龍去脈，慢慢從旁協助。