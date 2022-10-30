增51廈納強檢　馬鞍山佔5幢　嘉華星濤灣等屋苑上榜

再增51個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(30日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(10月31日至11月1日)期間進行病毒檢測。另外，位於馬灣珀麗灣的臨時流動採樣站會延長服務日期至明日，並改設於第13座對出有蓋行人通道。

污水驗出病毒的地點如下：

1.馬灣珀麗灣13座

涉及多宗病例的地點如下：

1.粉嶺雍盛苑雍華閣

2.東涌滿東邨滿順樓

3.屯門良景邨良賢樓

4.將軍澳翠林邨輝林樓

5.大埔廣福邨廣智樓

6.沙田碩門邨健碩樓

7.上水天平邨天喜樓

8.天水圍天祐苑祐寧閣

9.秀茂坪曉麗苑曉暉閣

10.將軍澳廣明苑廣隆閣

11.柴灣漁灣邨漁進樓

12.天水圍天澤邨澤星樓

13.屯門友愛邨愛廉樓

14.屯門三聖邨豐漁樓

15.將軍澳日出康城 Sea To Sky 2座

16.鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

17.大角咀港灣豪庭4座

18.紅磡紅磡邨紅昕樓

19.將軍澳頌明苑賢明閣

20.天水圍天盛苑盛亨閣

21.馬鞍山頌安邨頌和樓

22.馬鞍山天宇海6B座

23.馬鞍山嘉華星濤灣1座

24.鴨脷洲海怡半島怡韻閣

25.土瓜灣木廠街12-34號錦堂樓

26.牛池灣嘉峰臺3座

27.荃灣荃景花園11座

28.青衣青泰苑鴻泰閣

29.藍田康逸苑康麗閣

30.西營盤德輔道西155-161號德東樓

31.屯門兆康苑兆泰閣

32.大埔新興花園康仁閣

33.沙田新城市廣場紫藤閣

34.葵涌葵賢苑葵謙閣

35.北角健威花園D座

36.北角威非路道15-19號萬順樓

37.觀塘寶珮苑寶瑤閣

38.沙田河畔花園A座

39.荃灣福來邨永樂樓

40.天水圍嘉湖山莊賞湖居4座

41.柴灣杏花邨43座

42.青衣盈翠半島5座

43.北角百福花園鴻福閣

44.馬鞍山富安花園2座

45.長沙灣李鄭屋邨忠孝樓

46.大埔翠和里5號麗和閣

47.馬鞍山聽濤雅苑9座

48.鴨脷洲漁安苑珊安閣

49.荃灣翠豐臺1座

50.柴灣藍灣半島6座